Міністерство оборони Тайваню спостерігає перше месоване патрулювання ВМФ КНР за останні кілька тижнів. Протягом останньої доби навколо острова виявлені 26 військових літаків і 10 бойових кораблів китайської армії. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на щоденний звіт тайванського відомства про військову діяльність КНР.

Відомо, що 18 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка вважається неофіційним кордоном між материком і островом, і з трьох боків увійшли в його зону розпізнавання ППО.

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Деякі китайські літаки підлетіли небезпечно близько до узбережжя острова, наблизившись на відстань менше 80 кілометрів до його столиці Тайбея.

Крім того, військові Китаю напередодні ввечері запустили зі стартового майданчика Січан у провінції Сичуань ракету в бік західного Тихого океану, яка також пролетіла зоною розпізнавання тайванської ППО.

В оборонному відомстві Тайваню зазначили, що у відповідь на активність китайської армії розгорнули власні бойові літаки й кораблі та привели в бойову готовність ракетні системи на суходолі.

Раніше ми писали про спільні військово-морські навчання Ірану, Росії та Китаю. Основний етап навчань «Морський пояс безпеки 2024» стартував 12 березня.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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