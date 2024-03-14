У четвер, 14 березня парламент Німеччини вдруге ініціював обговорення пропозиції опозиційної фракції ХДС/ХСС під назвою "Послідовно продовжувати підтримку України - прийняти рішення про доставку крилатих ракет Taurus". Поіменному голосуванню передуватимуть майже півторагодинні дебати.

"Підготовка та передача важкого озброєння Німеччиною та іншими державами-союзниками дозволила Україні протистояти російській агресії в героїчній оборонній битві та запобігти подальшим широкомасштабним досягненням російських агресорів", - йдеться у поданні депутатів консервативного блоку.

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Водночас у ХДС/ХСС підкреслили, що попри вже надану допомогу українському війську наразі не вистачає можливостей цілеспрямовано атакувати лінії постачання, командні пункти та матеріально-технічні структури противника, щоб створити основу для подальших успішних наступальних дій.

Апелюючи до того, що Україна звернулася до Німеччини з проханням поставити їй крилаті ракети Taurus ще в травні 2023 року, автори ініціативи критикують "занадто нерішучу позицію уряду і його постійні виправдання".

На думку представників ХДС/ХСС, якщо німецький уряд дійсно бажає, щоб Україна перемогла в цій війні, то він має передати цю далекобійну систему. Такий крок також відповідає безпековим інтересам Німеччини.

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Окрім цього, депутати консервативного блоку наполягають на навчанні українських військових користуватися цим видом озброєння, а також після передачі Україні Taurus негайно закупити для Бундесверу нові системи.

13 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі категорично заявив, що проти передачі Україні Taurus. Він вважає "безвідповідальним" використовувати ці збройні системи без участі та контролю з боку німецьких військових. Разом з тим, канцлер не бачить жодної можливості залучення війська ФРН до війни в Україні.

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Попереднє голосування за аналогічну ініціативу ХДС/ХСС відбулося 22 лютого. Тоді пропозицію підтримали лише 182 депутати, проти проголосували 480, а утрималися п'ятеро. Відхилити пропозицію рекомендував, зокрема, комітет Бундестагу з закордонних справ.

Нагадаємо, у МЗС ФРН готові обміняти німецькі Taurus на британські Storm Shadow для передачі Україні далекобійної зброї.