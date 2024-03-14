На території Фінляндії 11 березня затримано трьох людей за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

«11 березня 2023 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт», - йдеться у повідомленні.

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Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.

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Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів.

Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

Як зазначається, затримання стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП і співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.

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