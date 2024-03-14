Російські війська суттєво посилили штурмові дії на Вугледарському напрямку (Донецька область) та активно застосовують нічні FPV дрони.

Про це Kyiv Post на умовах анонімності розповів аеророзвідник 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.

"Майже щоденні штурми, ворог посилив напрям, дуже активно пресують (російські війська). Додали підрозділів, активніше і сильніше штурмують", - сказав військовий.

У неділю, 10 березня, бригада оприлюднила відео відбиття атаки колони російської техніки.

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На опублікованих кадрах видно просування російської колони штурмовиків: перша машина в колоні, ймовірно танк, наїжджає на мінне загородження, підривається і загоряється. Показано, що решта колони після висадки десанту не може проїхати повз танк. Скоріше за все, росіяни боялися потрапити на ті ж мінні загородження.

Далі відео демонструє, як українські дрони-камікадзе успішно атакують броньовану техніку російських військ.

За словами іншого опитаного Kyiv Post українського аеророзвідника, на кадрах також видно, як українська артилерія та міноментники бʼють по російській піхоті, яка вже встигла висадитися і зайняти позиції. Потім ролик показує, як FPV дрони-камікадзе прицільно б'ють по бліндажах, у яких перебувають російські солдати.

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У кінці відео видно мінні загородження, підготовані ЗСУ, які й заблокували рух ворожої колони та знерухомоли російський танк, який очолював колону.

"Це черговий відбитий нами штурм... Росіяни постійно змінюють тактику і прощупують "дірки", - зауважив аеророзвідник 58-ї окремої мотопіхотної бригади.

Екскомандир роти батальйону Айдар Євген Дикий на початку лютого в інтерв'ю Radio NV розповів, що під Вугледаром російські війська вже неодноразово намагаються атакувати колонами, однак безуспішно.

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"(Росіяни) дійсно дивують тим, що регулярно повторюють одні і ті ж помилки. Саме вугледарський напрямок - це рекордсмен по кількості саме "ходити колонами", - казав він.

За словами Дикого, у 2023 році російські війська ходили на Вугледар колонами як мінімум пʼять разів: "П’ять разів вони ходили колонами, п’ять разів ці колони горіли".

Аеророзвідник 58-ї окремої мотопіхотної бригади у розмові з Kyiv Post заявив і про активне застосування російськими військами нічних FPV-дронів.

"Завезли (росіяни) на наш напрямок нічні FPV, активно застосовують. І збільшили дальність польотів, зараз дуже потєрпаєм від цього", - розповів він.

Наприкінці минулого року російська армія почала бити по українських військах на фронті нічними FPV-дронами. Опитані нами військові наголошували, що застосування нічних FPV-дронів – серйозна проблема, адже будь-які переміщення особового складу та техніки, ротації, підвози відбуваються або вночі, або "по сірому" - у проміжок часу, коли ще не світало, і вже не так темно.

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Командир підрозділу ударних БПЛА на імʼя Назар* (імʼя змінене з міркувань безпеки), який поспілкувався з Kyiv Post на умовах анонімності, припускав, що тоді відбувалися пробні використання таких безпілотників.

У таких FPV-дронах росіяни застосовують як світлочутливі камери, які бачать в темну пору доби, але при якомусь мінімальному освітленні, так і більш небезпечні - теплові камери. Ці камери достатньо дорогі, однак у Росії є такі можливості, і "ці можливості, мабуть, промислового рівня", казав Назар.

Аеророзвідник з позивним "Дієго Родрігез" у розмові з Kyiv Post наголошував, що нічні дрони – дуже ефективна зброя, яка стане серйозним викликом для ЗСУ.

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Військовий з позивним "Поттер" розповів Kyiv Post, що підрозділи на Донецькому напрямку, де він несе службу, вперше зіткнулися з нічними дронами приблизно в середині осені минулого року.

За його словами, з того часу всі підрозділи трохи адаптувались під маскування від нічних FPV, однак стовідсоткового захисту від цих БПЛА немає.

"Тому під час усіх пересувань ми беремо до уваги можливість застосування по нас таких дронів", - зазначав "Поттер".

Крім того, на початку цього року росіяни вперше атакували цивільних у Нікополі дронами з камерами нічного бачення.

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Очільник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко тоді повідомив, що подібні дрони вже довгий час використовуються на фронті, але "на території району це перший випадок".