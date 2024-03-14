Верховна Рада України звернулася з проханням до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Кремлем «виборів президента РФ» на ТОТ України.

Про це повідомив народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Він уточнив, що ініціативу підтримали 282 народних депутати.

У відповідній постанові українські парламентарії закликали міжнародних партнерів засудити дії Російської Федерації з організації та проведення так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованій території України.

Advertisement

Також депутати наголосили на важливості протидії спробам РФ залучити міжнародних спостерігачів для легітимізації так званих «президентських виборів» на тимчасово окупованій території.

Крім того, ВР закликала посилити санкційний тиск на Росію та застосувати або посилити персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) стосовно посадових осіб і громадян РФ, причетних до організації та проведення незаконних «президентських виборів» на тимчасово окупованій території України.

Advertisement

У зверненні міститься і заклик до консолідації зусиль усіх партнерів України для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України шляхом надання необхідної військової допомоги для посилення її оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

Окрім того, українські парламентарії закликають партнерів узяти активну участь у реалізації Формули миру Президента України Володимира Зеленського та в установчому Глобальному саміті миру.



Раніше ми писали, що заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував так звану "російську формулу миру". Вона передбачає капітуляцію України, "виплату всіх належних компенсацій Росії" та "ухвалення акту про возз'єднання територій колишньої "України" з РФ".