У Telegram заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв запропонував так звану "російську формулу миру". Вона передбачає капітуляцію України, "виплату всіх належних компенсацій Росії" та "ухвалення акту про возз'єднання територій колишньої "України" з РФ".

Медвєдєв зазначив, що Україна має оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію", "провести демілітаризацію", "відправити у відставку всі конституційні органи влади" та "негайно провести вибори до тимчасового парламенту", щоб досягти так званого "консенсус із міжнародною спільнотою".

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Крім того, заступник голови Радбезу РФ наполягає, щоб західні країни визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.

"Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів - західних партнерів", - висловився Медвєдєв.

Також російський чиновник не оминув питання виплат. Він вважає, що Україна має виплати компенсації Росії, зокрема, відшкодування родичам солдатів РФ і "офіційно визнати, що вся територія України - це територія Російської Федерації".

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Раніше ми писали, що у Білому домі відреагували на чергові ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна, які він озвучив, коментуючи можливість введення американських військ в Україну.