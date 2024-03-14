Законопроєкт президента США з понад 60 мільярдами доларів допомоги для України має бути ухвалений у Палаті представників до закінчення пленарних засідань напередодні великодніх канікул.

Про це заявив лідер демократичної меншості у нижній палаті Конгресу Гакім Джеффріс.

"Час йде, тож ми маємо фіналізувати двопартійний законопроєкт про національну безпеку до того, як покинемо місто наступної п’ятниці, 22 березня. Вчинити інакше було б безвідповідально", - зазначив Джеффріс на щотижневому бріфингу.

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Таким чином він закликав лідерів Республіканської партії у Палаті представників ухвалити і направити пакет іноземної допомоги на підпис Байдена до великодніх канікул.

"Ми не можемо дозволити, аби Україна була захоплена Росією. Життя американців, ймовірно, опиниться на кону, якщо ми не повіримо, що перемігши в Україні, Путін зупиниться, оскільки він не зупинився в Грузії, і він не зупинився в Криму", - пояснив лідер демократичної меншості.

Видання The Hill пише, що в своїх агрументах на користь ухвалення допомоги Україні Джеффріс апелював до застережень президента Польщі Анджея Дуди, які він озвучив у Конгресі США цього тижня - щодо того, що перемога Росії в Україні наступною поставить Польщу під приціл.

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Хоча спікер Палати представників Майк Джонсон й висловлює підтримку збільшенню допомоги Україні, він досі виступає проти пакета іноземної допомоги обсягом 95 млрд дол., який минулого місяця підтримали 70 сенаторів, у тому числі 22 республіканці.

При цьому Джонсон за підсумками зустрічі з Дудою зазначив, що "у все більш небезпечному світі зі зростаючим рівнем загроз США має зберігати єдність зі своїми друзями проти тих, хто загрожує нашій безпеці".

Що кажуть члени Палати представників

Тим часом декілька ключових лідерів комітетів від Республіканської партії наголосили на важливості надання Києву додаткової військової допомоги на тлі нещодавнього прогресу Росії на полі бою.

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Зокрема, декілька республіканців на чолі з конгресменом Браяном Фіцпатріком подали петицію про звільнення, розроблену як "центр тиску", аби змусити лідерів своєї партії підтримати допомогу Україні.

Окрім цього, конгресмен-демократ Джим Макговерн подав другу петицію про звільнення, аби підштовхнути голосування за законопроект. За словами Джеффріса, петиція Макговерна вже зібрала майже 180 підписів, а петиція Фіцпатріка - 14.

"Це не дуель клопотань про звільнення, а ще одне підтвердження, що єдиний зрозумілий шлях - винести двопартійний законопроект, ухвалений Сенатом, на голосування. І він буде ухвалений більшістю демократів і республіканців", - запевнив він.

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Заявлена Джеффрісом дата щодо ухвалення допомоги Україні збігається з дедлайном для шести законопроектів про фінансування уряду до кінця 2024 фінансового року.

Нагадаємо, у Брюсселі обговорять спрямування доходів від активів РФ на закупівлю зброї для України. Kyiv Post писав, хто з лідерів ЄС досі вагається.