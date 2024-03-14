Джерела Kyiv Post у Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) підтвердили, що влада російського Бєлгорода блокує евакуацію цивільних через вибори президента Росії, які мають відбутися з 15 по 17 березня.

“Якщо буде евакуація, то там не буде виборів”, - пояснює наш співрозмовник.

Джерело розповідає, що окрім погроз, Кремль блокує вокзали. 

На питання Kyiv Post чи можуть цивільні виїхати до іншого регіона власним транспортом, співрозмовник відповів “як пощастить”, та додав, що у місті спостерігається багато блокпостів.

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Нагадаємо, що у Бєлгородській області Росії поновилися бої між проукраїнськими російськими бійцями та російськими військами.

У бойових діях поблизу українського кордону беруть участь проукраїнські угруповання "Російський добровольчий корпус" (РДК), "Легіон свободи Росії" (ЛСР) і батальйон "Сибір".

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Бойові дії розпочалися у вівторок, 12 березня, після того, як, за словами цих груп, вони місяцями готувалися проти "фальшивих виборів" Путіна.

Вранці у четвер лідер Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін закликав місцеве населення евакуюватися.

“Негайно залиште Курщину, Бєлгородщену, всі великі населені пункти. Ми відкриємо вогонь по військових цілях на цій території протягом 1,5 години після цього звернення", - сказав він у відеозвернення.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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