У Брюсселі під час пресконференції з представлення підсумків 2023 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заплановані у Росії "вибори президента" не будуть ні чесними, ні справедливими.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Столтенберг додав, що будь-яка спроба російської влади організувати такі вибори на тимчасово окупованих територіях України є грубим порушенням міжнародного права.

«Президент Путін утримував владу в Росії десятиліттями, і ніхто не очікує, що наступні російські вибори принесуть в Кремль будь-які зміни. Безумовно, російські спроби організувати будь-які так звані вибори на окупованих територіях України є повністю протиправними, вони є порушенням міжнародного права», - наголосив Столтенберг.

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Він зауважив, що вільні та справедливі вибори є основою будь-якої демократії, а вибори в Росії не є ані вільними, ані справедливими.

Опозиційні політики знаходяться під арештом, деяких з них вбили, багатьох відправили у вигнання, а тим, хто намагалися зареєструватися кандидатами, відмовили у такому праві, вказав генсек, додавши, що в Росії немає вільної преси, медіа в цій країні піддаються репресіям та знищуються.

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«Під час минулих виборів у Росії 2018 року ОБСЄ виявила фундаментальні порушення свобод, правил реєстрації кандидатів та констатувала відсутність справжньої конкуренції. Немає підстав вважати, що ситуація змінилася на краще, умови 2024 року є ще гіршими. Тож і нині російські громадяни не можуть розраховувати на свободу й справедливість за повної відсутності політичної опозиції», - зазначив керівник Альянсу.

Раніше журналіст Kyiv Post писав, що на президентських виборах Путін хоче надвисоку явку і рекордний результат.