Команда KibOrg отримала частину соціологічного дослідження, яке на початку 2024 року в Росії провів російський Фонд суспільної думки.



Замовник дослідження - Інститут наукової інформації з суспільних наук російської академії наук. Його метою було вивчити соціально-економічну та політичну ситуації в Росії.

Довіра до російської влади та особисто Путіна знизилась

За даними дослідження, майже половина опитаних продовжує довіряти центральній російській владі. Однак, порівняно з 2023 роком, показник знизився на 8%.

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Крім того, позитивна оцінка роботи президента Росії знизилась на 7, 1%, а негативні відгуки зросли на 3%. Також стало відомо, що 51,8% опитаних задоволені загальним станом справ. Це на 7,7% менше, ніж у 2023 році.

Загалом, у всій Росії зріс рівень незадоволеності, порівняно з січнем-лютим 2023 року. Найбільше незадоволених у Брянській (+14%) та Бєлгородській (+18%) областях та в окупованому Криму.

Зазначається, що цей контекст супроводжується зменшенням соціального оптимізму. Порівняно з результатами попереднього опитування, зменшилась доля тих, хто позитивно прогнозує майбутнє для себе та своєї сім’ї на 3,1%, складаючи 16,3%.

Зростання відчуття нестабільності виражається у 46,2% респондентів (+17,7%), а також у збільшенні долі тих, хто вважає, що ситуація залишиться незмінною — 27,5% (+4%).

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Серед опитаних лише 46,2% сказали, що довіряють Путіну, не довіряють – 43,6%.

Окрім того, 10,2% респондентів – важко відповісти на питання, позитивно оцінюють роботу диктатора тільки 42,8% опитаних, а негативно – 49,9%, ще 7,3% – важко відповісти на питання.

Територіально найбільше довіряють Путіну в Москві та Санкт-Петербурзі, найменше – у малих містах та на окупованих територіях України.

Війну в Україні підтримують все менше людей

Війну, яку в Росії називають "СВО", підтримує все менше росіян. Зокрема:

63,9% – виступають за проведення мирних переговорів. Це аж на 15,4% більше, ніж у 2023 році

22,3% – підтримують активні бойові дії на території України, що на 13,8% менше, ніж у 2023 році

13,8% – мали труднощі з відповіддю на питання. Це на 3,3% більше, ніж у 2023 році.

Найбільше за мирні переговори виступають жителі окупованих Криму, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

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Серед росіян таку ініціативу підтримують жителі Бєлгородської, Брянської та Ростовської областей.

Крім того, за активні бойові дії виступають у більшості мешканці Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст.

За продовження війни з Україною найчастіше висловлюються особи віком від 61 року і старші (51%), а також працівники бюджетної сфери (46%) незалежно від статі та рівня достатку,– з'ясувало дослідження.

За мирні перемовини – чоловіки віком 18 – 45 років (63,9%), опитані з вищою та середньою освітою (45,3%).

Проти мобілізації виступило 69,9% опитаних, проти 58% у 2023 році. Зазначимо, за мобілізацію виступили: 49,4% – жінки та 38,1% – чоловіки похилого та пенсійного віку.

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"Категорично проти виступають чоловіки мобілізаційного віку від 18 до 59 років (88,6% серед опитаних)", – йдеться у дослідженні.

На війну в Україну готові вирушити тільки 7,1% чоловіків призовного віку, 9,1% кажуть, що підуть, якщо призвуть, 13,8% – важко відповісти.

Раніше ми писали, що Медведєв назвав головну умову так званої "формули миру від РФ". Зокрема, заступник голови Радбезу РФ пропонує Україні капітуляцію та виплату компенсацій Росії.