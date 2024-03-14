У повідомленні зазначається, що новий алгоритм рекрутингу покликаний замінити застарілі підходи на зрозумілий механізм добровільного долучення до військової служби через центри рекрутингу та онлайн.

Міністерство оборони України запроваджує новий алгоритм рекрутингу до лав ЗСУ, який відбуватиметься в чотири етапи.

Згідно з інфографікою, рекрутинг до ЗСУ передбачає чотири етапи. Зокрема, на першому етапі можна обрати посаду та військову частину:

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звернувшись до рекрутерів у центрах рекрутингу на базі ЦНАПів

на онлайн-платформах

на сайтах військових частин

у рекрутингових центрах окремих військових частин

в ТЦК СП.

Після обрання посади на другому етапі відбувається комунікація з відповідною військовою частиною, де треба пройти співбесіду, перевірити фізичну підготовку та пройти психолого-діагностичне тестування.

У Міноборони зазначили, що за підсумками цього етапу надається рекомендаційний лист від військової частини, з яким необхідно звернутися до ТЦК.

На третьому етапі особа з рекомендаційним листом повинна відвідати ТЦК СП для уточнення особових даних, проходження ВЛК та проходження професійного відбору та формування особової справи.

Зазначається, що у разі, якщо під час відбору визначається невідповідність кандидата обраній посаді, йому чи їй пріоритетно пропонуються інші посади в обраній військовій частині.

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На фінальному етапі видається направлення для проходження військової служби. У разі, якщо кандидат має досвід проходження військової служби протягом останніх 10 років, він отримує направлення безпосередньо до визначених військових частин згідно з наданими рекомендаційними листами. Якщо ж такого досвіду немає, кандидата відправлять до навчального центру.

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