Під час засідання Постійної ради ОБСЄ заступниця очільника української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова заявила, що ОБСЄ та вся міжнародна спільнота мають засудити проведення так званих "виборів" президента РФ на ТОТ України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Триваюча незаконна президентська кампанія, особливо на окупованих територіях, є ще одним тривожним сигналом для міжнародної спільноти, включаючи ОБСЄ. Будьмо чесними, цей виборчий фарс буде представлений як схвалення війни та окупації", - заявила вона.

Advertisement

За словами української дипломатки, за цим наступлять нові злочини, і тому цього не можна допустити.

"Саме тому це нове порушення міжнародного права та суверенітету України не повинно залишитися без уваги. Враховуючи мандат ОБСЄ працювати на користь демократії та прав людини в нашому регіоні, ми закликаємо організацію засудити ці нелегітимні вибори", - заявила Кувшинникова.

Окремо вона вказала на те, що у той час, як Путін збирається знову окупувати крісло президента РФ, російські війська продовжують атакувати мирні українські міста.

"Лише у вівторок росіяни атакували Мирноград, Суми та Кривий Ріг. Щонайменше 6 людей загинули, понад 50, в тому числі діти, дістали поранення", - зазначила вона.

Advertisement

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що будь-які вибори РФ на окупованих територіях України є протиправними. Він додав, що заплановані у Росії "вибори президента" не будуть ні чесними, ні справедливими.