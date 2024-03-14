Сьогодні Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Очільники країн обговорили пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО.

Зеленський подякував Шольцу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді. Також сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Президент привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. За його словами, швидка реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС.

Advertisement

«Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті розширення, підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський та Шольц обговорили розвиток оборонного співробітництва як на рівні держав, так і представників оборонно-промислового комплексу, та локалізацію оборонного виробництва в Україні.

«Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України», — повідомив президент України.

Advertisement

Нагадаємо, Макрон їде до Берліна шукати спільну мову з Шольцем щодо "українських питань". До них приєднається Туск.