Сьогодні Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Очільники країн обговорили пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО.

Зеленський подякував Шольцу за тривалу всебічну підтримку України та її фіксацію у двосторонній безпековій угоді. Також сторони обговорили подальшу політичну, економічну та оборонну співпрацю.

Президент привітав затвердження Європейською комісією проекту переговорних рамок. За його словами, швидка реакція партнерів продемонструє відданість курсу на вступ України до ЄС.

Advertisement

«Україна завершила виконання всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Європейською комісією в Пакеті розширення, підставою для схвалення переговорної рамки. Тепер крок за державами-членами», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський та Шольц обговорили розвиток оборонного співробітництва як на рівні держав, так і представників оборонно-промислового комплексу, та локалізацію оборонного виробництва в Україні.

«Передав пріоритетні потреби українських захисників у бронетехніці, артилерії та ППО. Також дякую Німеччині за приєднання до зусиль Чехії із закупівлі артилерійських снарядів для України», — повідомив президент України.

Advertisement

Нагадаємо, Макрон їде до Берліна шукати спільну мову з Шольцем щодо "українських питань". До них приєднається Туск.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Україна закликала ОБСЄ засудити "вибори президента РФ" на окупованих територіях
Далі » Порошенко програв суд проти віцеспікера Ради та прикордонників, які не випустили його за кордон