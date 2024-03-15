У ніч проти 15 березня армія РФ атакувала Україну 27 "Шахедами". Усі ворожі безпілотники були знищені силами української ППО в межах Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької та Київської областей.

Вночі росіяни вдарили 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині та Донеччині, однією керованою авіаційною ракетою Х-59 по Полтавщині та 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed". Районами пусків безпілотників були Приморсько-Ахтарськ і Курська область РФ.

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