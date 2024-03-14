Швеція приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 30 мільйонів євро.

Про це повідомило посольство Швеції у Чехії.

«Швеція приєднується до чеської ініціативи з постачання Україні вкрай необхідних артилерійських боєприпасів, виділивши 30 мільйонів євро (близько 755 мільйонів чеських крон)», - йдеться у дописі.