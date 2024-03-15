Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи на Авдіївському напрямку.

Про це він повідомив у Телеграмі.

Як зауважив Сирський, армія РФ на цьому напрямку зосередила основні зусилля і вже кілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку.

За його словами, наступальні дії ворог підтримує інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV-дронів і дронів зі скидами. Російська авіація завдає ударів КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.

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"У цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист своїх підрозділів від ворожих дронів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БпЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії. Саме організації і забезпеченню цих питань була присвячена моя робота", – наголосив головнокомандувач.

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Спільно з командирами він розглянув оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами. Вжито всіх необхідних заходів для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між усіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку.