У четвер, 14 березня, у Вінницькій області російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок, внаслідок чого одна людина загинула на місці, четверо госпіталізовані. Вранці у п’ятницю стало відомо про ще одну жертву, яка померла в лікарні.

Про це на своїй Telegram-сторінці повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 20:30 у четвер, 14 березня.

Додаткові подробиці щодо того, по якому населеному пункту було завдано удару, поки не розголошуються.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Сирський побував під Авдіївкою: Москва намагається прорвати оборону
Далі » Вручення "Оскара" за фільм "20 днів у Маріуполі" повернуть у коротку телеверсію церемонії