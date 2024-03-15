У четвер, 14 березня, у Вінницькій області російський дрон-камікадзе влучив у житловий будинок, внаслідок чого одна людина загинула на місці, четверо госпіталізовані. Вранці у п’ятницю стало відомо про ще одну жертву, яка померла в лікарні.

Про це на своїй Telegram-сторінці повідомив керівник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Влучання сталося під час повітряної тривоги, яка була оголошена о 20:30 у четвер, 14 березня.

Додаткові подробиці щодо того, по якому населеному пункту було завдано удару, поки не розголошуються.