Американська академія кіномистецтв відредагує скорочену телеверсію церемонії вручення премії «Оскар», включивши в неї момент вручення нагороди українській команді за найкращий повнометражний документальний фільм «20 днів у Маріуполі».

Про це повідомляє Голос Америки.

За інформацію ЗМІ, рішення змінити 90-хвилинну версію відео ухвалили після того, як телеканал «Суспільне», який має права на трансляцію «Оскара» в Україні, висловив обурення відсутністю в міжнародній скороченій телеверсії нагородження документалістів і промови режисера Мстислава Чернова.

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Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький у коментарі жуналістам сказав, що українська сторона поки не має офіційного підтвердження цього рішення, але очікує на розмову з виконавчим директором Американської академії кіномистецтва з ініціативи останнього.

Як повідомляв Укрінформ, переможцем 96-ї кінопремії «Оскар» 2024 року в номінації «Найкращий документальний фільм» визнано стрічку «20 днів у Маріуполі».

Проте компанія Disney Entertainment не включила перемогу українського фільму в скорочену міжнародну телеверсію «Оскара» через часові обмеження.

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У відповідь Національна рада з питань телебачення та радіомовлення закликала керівництво Walt Disney Company створити й розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій буде збережено фрагмент із врученням нагороди в номінації «Best Documentary Feature».

Джерело: Укрінформ