Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у російських псевдовиборах.

Про це Верещук наголосила в ефірі телеканалу «Рада», повідомляє у Фейсбуці Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Що робити мешканцям тимчаово окупованих територій (ТОТ)?

Вона порадила всіляко уникати участі у псевдовиборах, тим більше не вдаватися до колабораційної діяльності, не допомагати загарбникам проводити фейкові вибори.

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Натомість намагатися виїхати з ТОТ, зокрема, через пункт пропуску Колотилівка - Покровка, який працює щоденно.

За словами віцепрем’єрки, потрібно зробити все, щоб виїхати. Жодні права, свободи, міжнародні правила чи конвенції на тимчасово окупованих територіях не діють. Там немає будь-яких міжнародних організацій.

«Тому якомога менше контакту з окупаційною владою і якомога швидше намагатися евакуюватися. Окупанти можуть обирати собі кого завгодно і що завгодно розповідати у своє виправдання. Головне – щоб українські громадяни всіляко уникали участі у цьому фарсі», – сказала Верещук.

Коли псевдовибори Путіна?

Фейкові вибори президента Російської Федерації проводитимуться протягом трьох днів - з 15 по 17 березня 2024 року.