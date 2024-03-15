Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої сторони домовилися про двосторонню зустріч на урядовому рівні наступного тижня.
Про це очільник ОПУ розповів в Telegram.
"Обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку. Домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні", - написав Єрмак.
За його словами, обидві сторони "наголосили на важливості особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного".
Це був перший контакт Києва і Будапешта після зустрічі керівника ОПУ і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з очільником МЗС Угорщини Сійярто в Ужгороді 29 січня.
Нагадаємо, Kyiv Post розповідав, якими наразі є українсько-угорські відносини.
Коментарі (0)