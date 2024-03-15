Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, під час якої сторони домовилися про двосторонню зустріч на урядовому рівні наступного тижня.

Про це очільник ОПУ розповів в Telegram.

"Обговорили українсько-угорські відносини та шляхи їх подальшого розвитку. Домовилися провести наступного тижня двосторонню зустріч між командами на урядовому рівні", - написав Єрмак.

За його словами, обидві сторони "наголосили на важливості особистого контакту та висловили сподівання на знаходження взаємовигідних рішень із найскладніших питань двостороннього порядку денного".

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Це був перший контакт Києва і Будапешта після зустрічі керівника ОПУ і міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з очільником МЗС Угорщини Сійярто в Ужгороді 29 січня.

Нагадаємо, Kyiv Post розповідав, якими наразі є українсько-угорські відносини.