Українська тенісистка Марта Костюк (32) у своєму матчі 1/4 фіналу за 1 годину 10 хвилин обіграла «нейтральну» Анастасію Потапову (33) - 6:0, 7:5. Перший сет наша спортсменка виграла за 23 хвилини з рахунком 6:0. Це була третя зустріч тенісисток і перша перемога українки.

21-річна українка продовжує переписувати власні рекорди WTA 1000 — досі на рівні серії вона не проходила далі третього кола. Костюк стала третьою українкою, якій вдалось увійти до четвірки найсильніших на змаганні подібної категорії (після Еліни Світоліної та Ангеліни Калініної).

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У півфіналі Марті протистоятиме перша ракетка світу полячка Іґа Швьонтек.

Суперниця Швьонтек у чвертьфіналі Каролін Возняцькі (№204 WTA) з Данії не змогла дограти матч через травму, передає Укрінформ.

Рахунок на табло був 6:4, 1:0 на користь польської тенісистки.

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