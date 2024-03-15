Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що вночі в Дзержинському районі було збито чотири безпілотники, і що постраждалих і руйнувань інфраструктури немає.

Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони Ураїни (ГУР МОУ) в ніч проти 15 березня атакували "Первый завод" у Калузькій області РФ, який займається переробкою нафти, повідомляє джерело Kyiv Post у ГУР.

Телеграм канал "BAZA" повідомляє, що безпілотники справді намагалися атакувати нафтохімічне підприємство "Первый Завод".

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Атака почалась о 4 ранку і тривала півгодини. Усі дрони були збиті, але один із них зачепив трубу, після чого почалася пожежа, яку швидко було локалізовано, повідомляє BAZA.

"Первый завод" знаходиться за 300 км від найближчого кордону України та за 140 км від Москви. Він є найбільшим нафтопереробним підприємством Калузької області.

Цей завод також спеціалізується на виробництві нафтових розчинників і мазуту.