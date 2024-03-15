Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 100 загиблих оборонців, - повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла та останки загиблих героїв нададуть судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Після ідентифікації тіла захисників будуть передані рідним для гідного поховання.

Раніше ми писали про те, що 16 лютого 2024 року відбувся черговий репараційний захід. Україна повернула тіла ще 58 загиблих воїнів

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