Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців, - повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.



Тіла та останки загиблих героїв нададуть судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.



Після ідентифікації тіла захисників будуть передані рідним для гідного поховання.



