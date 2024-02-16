Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих оборонців, - повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Тіла та останки загиблих героїв нададуть судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Після ідентифікації тіла захисників будуть передані рідним для гідного поховання.

Раніше ми писали про те, що 8 лютого 2024 року відбувся черговий великий обмін полоненими між Україною та Росією. З російського полону повернулися 100 українських воїнів.

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