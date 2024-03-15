Сьогодні Європейська комісія оголосила про виділення 500 мільйонів євро для нарощування та прискорення виробництва боєприпасів.

Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на інформацію Європейської Комісії.

«Єврокомісія сьогодні виділила 500 мільйонів євро в рамках Акту з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості наростити обсяги виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів (калібру 155-мм – ред.) на рік до кінця 2025 року», - йдеться у повідомленні.

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Єврокомісія також започаткувала програму із посилення спроможностей європейської оборонної промисловості через спільне замовлення (EDIRPA) та четверту щорічну робочу програму в рамках Європейського фонду оборони (EDF). Загалом ці програми передбачають бюджет на виробництво боєприпасів та озброєння на суму майже 2 мільярди євро.

У рамках ASAP Єврокомісія відібрала 31 проєкт для допомоги європейській промисловості у нарощуванні спроможностей з виробництва боєприпасів та готовності до подальших дій.

Ці проєкти охоплюють п’ять ключових напрямків: виробництво вибухівки, порохів снарядів, ракет, а також випробування та сертифікація надійності боєприпасів.

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На здійснення цих проєктів виділяється 513 мільйонів євро з бюджетів країн ЄС й Норвегії. Це фінансування дозволить привабити додаткові інвестиції від промисловості, що дозволить досягти загального обсягу інвестицій у близько 1.4 мільярда євро по всьому виробничому циклу.

Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, програма ASAP буде сконцентрована на виробництві вибухівки й порохів, що залишалося «вузьким місцем» у виробництві снарядів, та спрямує на таке виробництво близько 2/3 від загального обсягу фінансування.

Це дозволить довести річну спроможність у виробництві порохів до 10 000 тонн, та вибухівки – до більш ніж 4300 тонн. У рамках цієї програми ЄС інвестує 248 мільйонів євро у розвиток спроможностей з виробництва порохів, та ще 124 мільйони євро у виробництво вибухівки.

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Завдяки заходам, що вже були реалізовані, спроможність європейської промисловості у виробництві артилерійських боєприпасів калібру 155-мм вже у січні поточного року досягла показника у 1 мільйон снарядів на рік.

«Після ухвалення робочої програми в рамках EDIRPA та оголошення конкурсу на пропозиції, Єврокомісія надає стимули для країн-членів до спільного замовлення оборонної продукції, для відповіді на найбільш невідкладні та критично важливі потреби, особливо ті, що є наслідком російської агресивної війни проти України», - йдеться у повідомленні.

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Також спільний попит надасть передбачуваність та стимулюватиме промисловість до збільшення виробничих спроможностей та покращить взаємосумісність національних збройних сил.

Спільне замовлення в рамках EDIRPA підтримується бюджетом у 310 мільйонів євро та передбачає такі спільні замовлення за трьома головними напрямками:

виробництво боєприпасів (стрілецька зброя, артилерійські боєприпаси, гармати та ракети)

протиповітряна та протиракетна оборона

виробництво нових платформ

заміна застарілого озброєння (танки, бойові машини, системи підтримки, солдатська екіпіровка, дрони тощо).

Ці напрямки були визначені спільно з країнами-членами для вирішення термінових завдань у сфері оборони та для поповнення арсеналів. Країни-члени мають подати пропозиції щодо участі у спільних проєктах до 25 липня 2024 року.

Крім того, ЄС виділяє ще 1,1 мільярда євро для реалізації досліджень у сфері оборони та розвитку сучасних технологій й новітніх систем озброєння.

Раніше ми писали, що Швеція виділить €30 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.