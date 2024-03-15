Сьогодні Європейська комісія оголосила про виділення 500 мільйонів євро для нарощування та прискорення виробництва боєприпасів.
Про це повідомляє Укрінформ, з посиланням на інформацію Європейської Комісії.
«Єврокомісія сьогодні виділила 500 мільйонів євро в рамках Акту з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP). Це дозволить європейській оборонній промисловості наростити обсяги виробництва боєприпасів до 2 мільйонів снарядів (калібру 155-мм – ред.) на рік до кінця 2025 року», - йдеться у повідомленні.
Єврокомісія також започаткувала програму із посилення спроможностей європейської оборонної промисловості через спільне замовлення (EDIRPA) та четверту щорічну робочу програму в рамках Європейського фонду оборони (EDF). Загалом ці програми передбачають бюджет на виробництво боєприпасів та озброєння на суму майже 2 мільярди євро.
У рамках ASAP Єврокомісія відібрала 31 проєкт для допомоги європейській промисловості у нарощуванні спроможностей з виробництва боєприпасів та готовності до подальших дій.
Ці проєкти охоплюють п’ять ключових напрямків: виробництво вибухівки, порохів снарядів, ракет, а також випробування та сертифікація надійності боєприпасів.
На здійснення цих проєктів виділяється 513 мільйонів євро з бюджетів країн ЄС й Норвегії. Це фінансування дозволить привабити додаткові інвестиції від промисловості, що дозволить досягти загального обсягу інвестицій у близько 1.4 мільярда євро по всьому виробничому циклу.
Як зазначається у повідомленні Єврокомісії, програма ASAP буде сконцентрована на виробництві вибухівки й порохів, що залишалося «вузьким місцем» у виробництві снарядів, та спрямує на таке виробництво близько 2/3 від загального обсягу фінансування.
Це дозволить довести річну спроможність у виробництві порохів до 10 000 тонн, та вибухівки – до більш ніж 4300 тонн. У рамках цієї програми ЄС інвестує 248 мільйонів євро у розвиток спроможностей з виробництва порохів, та ще 124 мільйони євро у виробництво вибухівки.
Завдяки заходам, що вже були реалізовані, спроможність європейської промисловості у виробництві артилерійських боєприпасів калібру 155-мм вже у січні поточного року досягла показника у 1 мільйон снарядів на рік.
«Після ухвалення робочої програми в рамках EDIRPA та оголошення конкурсу на пропозиції, Єврокомісія надає стимули для країн-членів до спільного замовлення оборонної продукції, для відповіді на найбільш невідкладні та критично важливі потреби, особливо ті, що є наслідком російської агресивної війни проти України», - йдеться у повідомленні.
Також спільний попит надасть передбачуваність та стимулюватиме промисловість до збільшення виробничих спроможностей та покращить взаємосумісність національних збройних сил.
Спільне замовлення в рамках EDIRPA підтримується бюджетом у 310 мільйонів євро та передбачає такі спільні замовлення за трьома головними напрямками:
- виробництво боєприпасів (стрілецька зброя, артилерійські боєприпаси, гармати та ракети)
- протиповітряна та протиракетна оборона
- виробництво нових платформ
- заміна застарілого озброєння (танки, бойові машини, системи підтримки, солдатська екіпіровка, дрони тощо).
Ці напрямки були визначені спільно з країнами-членами для вирішення термінових завдань у сфері оборони та для поповнення арсеналів. Країни-члени мають подати пропозиції щодо участі у спільних проєктах до 25 липня 2024 року.
Крім того, ЄС виділяє ще 1,1 мільярда євро для реалізації досліджень у сфері оборони та розвитку сучасних технологій й новітніх систем озброєння.
Раніше ми писали, що Швеція виділить €30 млн на чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.
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