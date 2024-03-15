Португалія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 100 мільйонів євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.

Також у Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6; понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси; гаубиці та різне озброєння; швидкісні катери та безпілотні літальні апарати; медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби звʼязку та індивідуальне бойове спорядження.