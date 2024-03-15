Португалія приєднається до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 100 мільйонів євро.
Про це повідомило Міністерство оборони Португалії.
Також у Міноборони нагадали, що Португалія постачала Україні танки Leopard 2A6; понад 40 бронетранспортерів М113 та медичні версії цих машин; артилерійські боєприпаси та легкі боєприпаси; гаубиці та різне озброєння; швидкісні катери та безпілотні літальні апарати; медичні та медико-санітарні засоби, а також засоби звʼязку та індивідуальне бойове спорядження.
#Portugal🇵🇹 apoia a #Ucrânia🇺🇦 com 100 milhões de euros para #munições de #artilharia de grande calibre. Trata-se de um programa de aquisição conjunta de munições liderado pela Chéquia🇨🇿, a que nos associamos c/vários países europeus. 📰Saiba mais👉https://t.co/AHHcSdC6sY pic.twitter.com/Cqz7wRPxz2— Defesa Nacional (@defesa_pt) March 14, 2024
Раніше ми писали, що Швеція приєдналась до ініціативи Чехії для закупівлі артилерійських снарядів для України за межами Європейського Союзу.
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