У Швеції схвалили рішення щодо передачі Україні водних мотоциклів служби берегової охорони.

Про це повідомили на сайті шведського уряду.

"Гідроцикли мають попит в Україні, й, за словами представників берегової охорони, можуть бути передані негайно", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 грудня 2023 року берегова охорона поінформувала, що водні мотоцикли використовуються для морського спостереження.

Загалом дев'ять гідроциклів можуть бути поставлені одразу після їхньої деідентифікації та демонтажу спеціального обладнання.

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Нагадаємо, вчора Швеція приєдналась до чеської ініціативи щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України за межами ЄС.