Київ наголошує, що країна-агресор Росія не братиме участь у першому Глобальному саміті миру, який невдовзі відбудеться у Швейцарії. Наразі українська позиція відома усім, і ті держави, які прагнуть досягти реальних результатів у межах цього формату, її поділяють.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у коментарі Укрінформу.

"Україна має дуже чітку позицію, і вона не змінюється, незважаючи на ті заяви, які лунають. До речі, їх не так багато, але вони дійсно є... Що Росія вже на нинішньому етапі має брати участь у якихось цивілізованих форматах. Росія, яка порушує абсолютно всі міжнародні правила, в тому числі Статут ООН і гуманітарні норми поведінки, точно не буде на першому інавгураційному Глобальному саміті миру", - зазначив Жовква, коментуючи заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана, що мирні плани без участі Росії "не дадуть жодних результатів".

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Дипломатичний представник команди Зеленського наголосив, що під час перемовин лідерів України і Туреччини в Анкарі минулого тижня позиція Києва "була чітко доведена".

За словами Жовкви, результатом першого саміту буде напрацювання лідерами держав спільного бачення щодо того, як Україна має досягти миру.

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"Якщо Росія буде готова до сприйняття такого плану, буде готова поділяти цю загальну філософію країн, то ми говоримо про те, що є можливість під час другого Глобального саміту говорити про певні модальності й елементи участі представників цієї держави в спільних зусиллях щодо досягнення миру в Україні", - пояснив він.

Нагадаємо, цього тижня президент Туреччини на зустрічі з іноземними послами вдруге після перемовин з українським колегою заявив, що мирні плани, які не передбачають участь представників Росії, не матимуть жодних результатів.

Окрім цього, Ердоган порадив уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні й поширити конфлікт на членів НАТО.

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Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак на форумі "Україна. Рік 2024" повідомив, що Україна планує запросити на перший Глобальний саміт миру понад 160 держав.

Нагадаємо, Kyiv Post розповідав про те, навіщо спецпредставник Китаю вдруге приїжджав до України, Росії і країн Європи з тією ж “мирною місією”.