За даними Державної судової адміністрації, в українських судах торік розглядалось 3 157 293 справ. Це майже в півтора раза більше, ніж у 2022 році. Найбільший приріст спостерігається серед адміністративних та цивільних справ.

Про це повідомляє Опендатабот.

У 2023 році загальна кількість відкритих судових справ майже на 46% перевищила показники 2022 року — понад 2,1 млн. Найбільше зросли адміністративні та цивільні справи — на 41% та 65% відповідно.

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Найбільше розглядалося цивільних правочинів. Серед них найчастіше трапляються справи про борги за комуналку — 321 тисяча, та розірвання шлюбу — 121 тисяча.

Загалом, суди за комуналку є багаторічним впевненим лідером серед усіх судових процесів. Більш ніж 80 тисяч цивільних справ — це суди через кредити.

В адміністративних справах найчастіше до суду зверталися з приводу пенсій — майже 319 тис. справ. Варто зазначити, що 10% від усіх адміністративних справ стосувалися позовів щодо пенсійного страхування «чорнобильців».

Господарські спори — це нерозв'язані проблеми бізнесу, передані на розсуд суду. Проте у загальному масиві справ такі тяжби не потрапляють навіть у найбільші 10.

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Перше та друге місця у господарських судах у 2023 році посідали справи наказного провадження — майже 10 тис., позови щодо постачання товарів, робіт, послуг — близько 10 тис. та постачання енергоносіїв — майже 7 тис.

Кількість справ про банкрутство людей росте рік до року. 1,2 тис. таких проваджень відкрилося в судах торік. Подібні справи є відносно новим явищем: вперше в Україні «звичайна людина» була визнана банкрутом наприкінці 2019 року.

Серед кримінальних проваджень у 2023 році переважали крадіжки — 30 тис. Привертають увагу справи про скасування арешту майна — понад 15 тис., та про наркотики без мети збуту — 14,5 тис.

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Раніше ми писали, що за 2023 рік українські виконавчі служби стягнули боргів на суму понад 25 млрд грн. Це рекорд за останні 5 років.