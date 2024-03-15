У Чернівцях під час зустрічі із родичами українських військовополонених та зниклих безвісти Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звинуватив російську сторону у затримці обмінних процесів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росіяни максимально затримують обмінні процеси. Я хочу, щоб усі чітко розуміли, що домовленості не просто досягаються. Ви бачите на полі бою, як росіяни підступно на нас напали, так вони приблизно і ведуть свої перемовини. Був у нас період, коли взагалі обмінні процеси стояли на паузі. На мою думку, це було зроблено навмисно російською стороною. Це був їхній новий підхід, коли намагалися втягнути родичів військовополонених до дестабілізації соціально-економічної та політичної ситуації в Україні", - сказав Уповноважений з прав людини.

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Він розповів, що окрім повної зупинки обміну військовополоненими, росіяни почали масово звертатися до родичів українських бійців.

"Вони представлялися російськими уповноваженими, які нібито хочуть повернути українських військових, а Україна відмовляється забирати. Тому заохочували українців виходити на акції протесту, перекривати дороги, блокувати діяльність адміністративних будівель із вимогою до української влади повернути родичів. Ми побачили їхній новий підхід щодо дестабілізації України. Станом на зараз цього року ми провели вже три обміни, і я сподіваюся, що будуть наступні в найближчому майбутньому. Принаймні, ми над цим працюємо", - додав Лубінець.

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Також він звернувся до родичів українських військовополонених із проханням вірити українським органам влади, які роблять максимально для того, щоб повернути наших Героїв додому.

За словами Дмитра Лубінця, він позитивно ставиться до проведення різних активностей групами родичів українських військових. Зокрема, на його думку, варто проводити мітинги перед представництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста. Адже це єдина міжнародна організація з унікальним мандатом, яка повинна опікуватися захистом прав військовополонених.

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"Чого не треба робити родичам? Не треба називати конкретних прізвищ. Не треба запускати флешмоби по конкретним особам. Як тільки таке робиться, як тільки одна людина стає занадто відомою, ми бачимо, що росіяни це все ж відслідковують. І тоді вони вимагають абсолютно інших умов звільнення такої людини. Тому такого не треба робити", - зауважив український омбудсмен.

Він зазначив, що приїхав до Чернівців, зокрема, для зустрічі із родичами українських військовополонених та зниклих безвісти. Для розмови із омбудсменом зареєструвалося близько 270 родин з Чернівецької області.

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