Після зустрічі з прем’єром Польщі Дональдом Туском і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі Веймарського трикутника 15 березня в Берліні канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що партнери посилять співпрацю для допомоги Україні.

Зокрема, допомога відбуватиметься через налагодження спільного виробництва зброї та використання на її закупівлю надприбутків від заморожених російських активів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«Ми використаємо надприбутки від заморожених російських активів у Європі для того, щоб фінансово підтримати закупівлю зброї для України», - заявив Шольц.

Він сказав, що більше боєприпасів з усього світу для України будуть забезпечені «від цього моменту».

Виробництво військових систем буде здійснюватися також через спільне виробництво з партнерами в Україні.

У рамках формату «Рамштайн», зустріч якого планується наступного понеділка, буде сформована нова коаліція - далекобійної артилерії. Також будуть обговорені інші конкретні кроки.

Загалом у рамках ЄС буде посилена підтримка України, для чого в Брюсселі були ухвалені цього тижня важливі рішення – виділено додаткові гроші та розширено навчальну місію, нагадав Шольц.

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Він назвав Веймарський трикутник у серці Європи важливим знаком рішучості та єдності і нагадав, що Німеччина, Франція та Польща несуть особливу відповідальність і є одними з найбільших донорів допомоги Україні в її боротьбі проти російського імперського агресора – політично, військово та фінансово.

«Ми стоїмо міцно та непохитно на боці України», – запевнив канцлер і сказав, що це є також сигналом російському керівництву.

Водночас глава уряду підкреслив, що країни-партнери «не перебувають у війні з Росією». Метою їх є забезпечити те, щоб Україна сама могла ефективно боронити себе. ФРН, Франція і Польща разом з євроатлантичними партнерами працюють над цим і не зменшать свої зусилля, пообіцяв політик. За його словами, єдність партнерів є їх силою.

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Раніше ми писали, що Британія готова позичити Україні всі заморожені активи РФ, оскільки Росія все одно буде змушена виплатити репарації Україні після закінчення війни.