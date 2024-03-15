РФ незаконно утримує понад 7000 цивільних на окупованих територіях та на території Росії. За два роки повномасштабної війни Україні було передано під час обмінів лише 160 цивільних заручників.

Тому експерти Центру громадянських свобод спільно з експертами Координаційного штабу поводження з військовополоненими розробили Стратегію звільнення цивільних, презентація якої відбулася в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Під час презентації доктор політичних наук, член експертної ради Центру громадянських свобод Михайло Савва зазначив, що Стратегія пропонує комплекс взаємопов’язаних дій, орієнтованих на реалізацію двох завдань: забезпечення прав утримуваних цивільних та заходи для звільнення цивільних осіб з місць несвободи.

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Головна цільова група, задля якої розроблений документ, – цивільні, які не засуджені російськими судами та щодо яких немає кримінальних справ. Зокрема, в цьому випадку правозахисники вимагатимуть звільнення без умов та обмінів.

«Ця стратегія відкидає варіант обміну українських цивільних на будь-кого», – зазначив Михайло Савва.

Він підкреслив, що ключовим елементом стратегії є звернення з вимогою звільнити цивільних на підставі того, що росія порушує Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження та покарання.

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«Як перший крок – звернення до влади рф. Так вимагає саме ця Конвенція. Тобто українська влада має почати комунікацію з росією. Ми розуміємо, наскільки це рішення є непростим, але іншого варіанту ми не бачимо.

Другий крок – в разі відмови вимагати створення Міжнародного арбітражу. Знову ж, та вимагає Конвенція, це є обов’язкові кроки. Якщо протягом шести місяців росія не погоджується на країну, яка буде виконувати функції арбітражу, то Україна отримає право звернення до Міжнародного суду ООН. Ось це може зробити тільки українська влада», – пояснив Михайло Савва.

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Крім того, Стратегія звільнення цивільних передбачає заходи правового, дипломатичного, економічного, гуманітарного впливу. Зокрема, ці заходи передбачають встановлення керівників російських місць примусового утримання українців та організацію кримінального переслідування в Україні та в інших країнах.

Також, одним із аспектів заходів правового впливу є створення умов для видачі ордера Міжнародним кримінальним судом за незаконне позбавлення волі цивільних.

В передбачених Стратегією заходах дипломатичного впливу йдеться про те, що потрібно використати більш масштабно можливості обох органів ООН, спеціальних доповідачів ООН, в тому числі доповідача з насильницьких зникнень. І розпочати комунікацію з донорами МКЧХ.

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Заходи економічного впливу передбачають створення спеціального пакету санкцій.

Серед заходів гуманітарного впливу, які необхідні, в Стратегії передбачено наступні:

міжнародна інформаційна кампанія

збір підписів та створення петиції до Генеральної асамблеї ООН, повноваження якої передбачають розгляд петицій неурядових організацій

задіяти до процесу звільнення усіх незаконно утримуваних цивільних громадян України максимально широке коло груп впливу на керівництво РФ

висвітлювати у ЗМІ та соціальних мережах факти порушення кримінальних проваджень стосовно посадових осіб місць несвободи рф та інших винних.

Михайло Савва наголосив, що ключовий елемент стратегії, а саме звернення за Конвенцією проти катувань, має право реалізувати лише центральна влада України.

«Відсьогодні Українська влада знає про можливості, які в неї є, для звільнення цивільних. Центр громадянських свобод продовжує працювати, ми будемо робити те, що ми можемо. І ми пропонуємо зробити разом все інше, що ми не можемо самі», – підсумував він.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни максимально затримують обміни військовополоненими.