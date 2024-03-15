Фінляндія має на меті ухвалити тимчасове законодавство, що дозволить прикордонним органам зупиняти шукачів притулку, які намагаються потрапити на її територію з Росії.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що запропонований законопроєкт буде розісланий для коментарів, а потім переданий на розгляд парламенту.
Він додав, що Фінляндія "стала мішенню інструменталізованої міграції", а російська влада "не тільки не втрутилася, а навіть сприяла цьому".
Деякі шукачі притулку в ЄС продовжують прибувати до фінського кордону зі сторони Росії, уряд вважає, що їхня кількість навесні може значно зрости.
У заяві МВС Фінляндії зазначається, що країна "повинна бути готова до того, що Росія чинитиме тривалий тиск".
Як пише Yle, закон буде тимчасовим і діятиме один рік після набрання ним чинності.
Орпо запевнив, що мета влади - нормалізувати рух на східному кордоні, однак через дії Росії наразі це неможливо.
Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, зі свого боку, зазначила, що згідно з новим законом, прикордонники, наприклад, зможуть відправити прохачів притулку подавати заявку в іншому місці.
Глава МВС також зауважила, що кордони з РФ навряд чи відкриються у квітні.
У лютому Рантанен заявила, що влада має інформацію про те, що на російському боці перебувають тисячі людей, які очікують можливості потрапити до Фінляндії.
Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що Фінляндія вже почала готувати 23-й пакет військової допомоги Україні.
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