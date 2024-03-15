У відповідь на атаки по кораблях, авіація США та Великої Британії завдала чергових ударів по цілях хуситів у Ємені.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Бойові літаки американо-британської коаліції завдали п’ять авіаударів по військових цілях хуситів у єменському регіоні Ходейда”, - йдеться у матеріалі.

У повідомленні зазначається, щонайменше один авіаудар був націлений на аеропорт цього портового міста.

Наразі немає підтвердженої інформації про жертви чи руйнування.

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Нагадаємо, Греція знищила два безпілотники хуситів в Аденській затоці. Ця відбита атака стала першим залученням фрегата ВМС Греції до військово-морської місії ЄС.

Раніше ми писали, що єменські хусити запустили дві ракети по контейнеровозу Pinocchio, який ішов під прапором Ліберії в Червоному морі, однак не влучили в судно.

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