Російські війська продовжать наступальні дії, аби дестабілізувати українські оборонні лінії.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики вважають, що росіяни готуються до нового наступу - ймовірно, на літо.

Фахівці ISW вважають, що надання західної безпекової допомоги може відіграти вирішальну роль у здатності України утримувати території та відбивати російські атаки протягом найближчих місяців.

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«Російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій по всій східній Україні, намагаючись перешкодити українським силам стабілізувати свої оборонні лінії», - пишуть аналітики.

Зазначається, що російські війська особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію, яку буде важче прорвати.

В ISW зазначають, що армія РФ продовжуватиме використовувати переваги, які надає володіння ініціативою по всьому фронту, для динамічного перерозподілу наступальних зусиль цієї весни і влітку, ймовірно, сподіваючись використати можливі вразливі місця української оборони.

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«Добре забезпечені українські війська продемонстрували, що вони можуть перешкодити російським досягти навіть незначних успіхів під час широкомасштабних наступів, тому немає жодних підстав сумніватися, що Україна зможе ще більше стабілізувати лінію фронту і підготуватися до відбиття російських атак, якщо дефіцит матеріально-технічних засобів зменшиться», - вважають аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни нагадали, що українські та західні офіційні особи все частіше попереджають про значний дефіцит українських матеріальних засобів та про новий широкомасштабний російський наступ цього літа.

За даними Генерального штабу, російські війська найбільш активні на Авдіївському та Новопавлівському напрямку.

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Протягом доби армія РФ за підтримки авіації 24 рази намагалася прорвати оборону українських воїнів в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки.

Сили оборони відбили 26 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Первомайське.

Загалом протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

Російські війська атакували також на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках.

«На Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 3 безуспішних штурми позицій наших військ», - йдеться у зведенні.