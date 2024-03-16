Дрони атакували два нафтозаводи у Самарській області РФ. 

Після ударів там зайнялися пожежі. 

Відповідні відео почали публікувати у соцмережах. 

Зазначається, що сталося це о 6-й ранку за місцевим часом. 

Один із дронів вдарив по території нафтопереробного заводу у Сизрані. Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Площа займання становить 500 квадратних метрів. 

Ще кілька дронів атакували Новокуйбишівський НПЗ. 

Там також також почалася пожежа. Її загасили за пів години. 

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Про постраждалих не повідомляють

Також Baza пише, що нафтопереробну станцію в Липецькій області атакували безпілотники. На території станції Станова (входить до складу нафтопроводу «Дружба») виявили залишки двох підірваних БПЛА літакового типу.

Цього тижня джерела Kyiv Post повідомляли, що дрони СБУ атакували три найбільші НПЗ Росії та аеродром у Воронежі. 

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Також безпілотники ГУР вдарили по найбільшому нафтопереробному заводу у Калузькій області.

Раніше британська розвідка відзначила, що українські удари по російських нафтопереробних заводах значно скоротили можливості Росії. 

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