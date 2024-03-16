Оновлено 13:00.
Кількість загиблих в Одесі внаслідок вчорашнього російського удару зросла до 21.
У лікарні помер ще один рятувальник, що приїхав на місце влучання.
«Сьогодні в лікарні від важкого поранення загинув ще один працівник ДСНС України, ще одна жертва вчорашнього російського удару по Одесі», - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Станом на ранок у медзакладах залишається 40 людей, постраждалих внаслідок вчорашньої ракетної атаки.
9 поранених у важкому стані.
Про це повідомили в ОВА. Там зазначили, що ракетний удар по Одесі 15 березня був наймасовіший за кількістю жертв.
Сьогодні у місті День жалоби.
Натепер відомо про 20 загиблих та 75 - постраждалих.
Серед жертв росіян - медик та рятувальник ДСНС. Вони загинули під час повторного удару по місту, коли приїхали на допомогу після перших вибухів.
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«Всього до лікувальних закладів звернулось 55 осіб. Отримують стаціонарне лікування 42 особи. 9 людей у важкому стані», - повідомив керівник області Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання.
Станом на 22:00 ДТЕК відновив електропостачання 531 абоненту. Решту абонентів обіцяють підключити у суботу.
Без газопостачання залишилося 800 абонентів. Відновити подачу газу планують до кінця дня.
Напередодні російські війська вдарили по Одесі балістичними ракетами Іскандер-М з тимчасово окупованого Криму.
Під прицілом опинилася цивільна інфраструктура міста.
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