Український рок-гурт СКАЙ оголосив про початок свого весняного благодійного туру.

Музиканти планують дати концерти, аби допомогти пораненим військовим.

Благодійні концерти пройдуть в межах Національної програми «Врятуй кінцівку».

Музиканти планують зібрати кошти на операції на кінцівках для 5 бійців. На кожному окремому концерті відбуватиметься збір для одного військового.

У весняному акустичному турі СКАЙ у повному складі виконуватиме як вже відомі хіти («Тебе це може вбити», «Бест Друг», «Подаруй Світло»), так і зіграє нові пісні.

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«Цей весняний концертний тур покликаний не лише подарувати світло, силу та натхнення нашим шанувальникам, а й зібрати на операції для наших поранених бійців, - розповідає фронтмен СКАЙ Олег Собчук. - Друзі, ми з вами на одній хвилі, у нас одна ціль - допомагати військовим задля перемоги. Один концерт - одна операція – одна врятована кінцівка – один врятований захисник. Запрошуємо».

Перший концерт вже відбувся в Миколаєві.

Музикантам вдалося зібрати кошти на лікування бойової травми Сергію Потану з 53-ї окремої механізованої бригади, який воював на Бахмутському напрямку.

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Сергій потребує операції з ендопротезування лівого колінного суглоба.

Наступні концерти пройдуть у Дніпрі - 18.03, Запоріжжі - 19.03, Хмельницькому - 29.03 та Івано-Франківську - 30.03.

У Дніпрі гурт збиратиме кошти на лікування бойової травми старшому лейтенанту Андрію Овсієнку зі 127 ОМПБ Сухопутних військ ЗСУ, який воював на напрямку Кремінна (Срібнянське лісництво). Йому потрібна операція з ендопротезування плечового суглоба. Вартість лікування 193 800 гривень.

Андрій Овсієнко.

19 березня на концерті в Запоріжжі СКАЙ збиратиме кошти на лікування бойової травми солдату Максиму Даниленку з 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ, який воював на Куп'янському напрямку та отримав вогнепальне поранення під час артилерійського обстрілу. Максим потребує проведення кісткової аутопластики. На це потрібно 196 500 гривень.

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Максим Даниленко.

29 березня на концерті в Хмельницькому музиканти збиратимуть кошти для Олександра Шкарана з 17-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ, який воював на Бахмутському напрямку. Олександр потребує операції тотального безцементного ендопротезування лівого кульшового суглоба. Вартість лікування 146 500 гривень.

Олександр Шкаран.

30 березня на концерті в Івано-Франківську рок-гурт збиратиме кошти на лікування прикордоннику Донецького загону Миколі Гундару, який виконував бойове завдання в Маріуполі та отримав 6 кульових поранень в різні частини тіла під час міських боїв. Для лікування йому потрібно 261 500 гривень.

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Микола Гундар.

Квитки на концерт можна придбати за посиланням.