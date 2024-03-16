У Росії фіксують рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю у віці від 31 до 59 років. 

Про це повідомляє британська розвідка з посиланням на дані Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування Росії за 2022-2023 роки.

«У 2022 році в Росії офіційно налічувалося 1,67 мільйона чоловіків з інвалідністю у віці 31-59 років. У 2023 році ця цифра зросла на 507 тис. або на 30%», - йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії. 

Російські демографи вважають, що збільшення кількості чоловіків з інвалідністю, ймовірно, пов'язане з війною в Україні.

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«Значну більшість із понад 355 тис. втрат, які зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, - це поранені військовослужбовці», - зазначили в розвідці. 

У відомстві нагадали, середньодобові втрати армії РФ у лютому цього року були найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Тоді щодня російське військо втрачало у середньому 983 солдатів - пораненими та вбитими. 

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

«Рекордне зростання кількості чоловіків з інвалідністю віком 31-59 років та поранених матиме значний вплив на російські медичні та соціальні служби», - вважає розвідка Британії.

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За даними Генерального штабу, станом на 16 березня загальні втрати росіян становлять понад 429 тисяч осіб. 

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