На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують українців йти «вибори» президента РФ. Для цього вдаються до залякувань, тиску та підкупів.

Про таке повідомляє Головне управління розвідки.

«У тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей представники російської окупаційної влади у супроводі озброєних військових та фсбшників рф обходять домівки українських громадян аби роз'яснити їм «за кого потрібно голосувати», - повідомляє розвідка.

Advertisement

У ГУР кажуть - росіяни не приховують, що результат псевдовиборів буде незмінний і переможцем буде Путін. А відмову підтримати російського диктатора розцінюють як антиросійську позицію.

У розвідці вважають, що окупаційна влада боїться нелояльних до себе українців - нібито вони можуть дестабілізувати ситуацію під час так званого «голосування».

«Через це на Херсонщині на початку березня вони влаштували фільтраційні заходи, під час яких затримували «неблагонадійних» українців. Основний критерій для цього - відсутність паспорту громадянина рф», - зазначають в ГУР.

У разі відмови голосувати за Путіна окупанти погрожують підприємцям. Обіцяють позбавити їх права займатися бізнесом.

Advertisement

Освітян залякують звільненням.

Пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях намагаються змусити «проголосувати» підкупом та обманом про «краще життя» і «соціальні виплати».

«Незважаючи на тиск та репресії з боку російських окупаційних військ, мешканці поневолених територій не бажають брати участь у незаконній легітимізації правління путіна. Більшість людей чинять німий опір окупантам, зачиняючись у своїх домівках і намагаються усіляко перешкоджати представникам так званих «мобільних виборчих дільниць», - запевняють в Головному управлінні розвідки.

Advertisement

З 15 по 17 березня у Росії проходять вибори президента.

Російська влада організувала псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Напередодні майже 60 країн ООН заявили, що такі «вибори» суперечать міжнародному законодавству.