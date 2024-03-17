У Головному управлінні розвідки спростували заяву російських пропагандистів про нібито знищення гелікоптера Black Hawk воєнної розвідки.
У ГУР запевнили, що усі борти Black Hawk перебувають в чудовому робочому стані.
«Екіпажі гелікоптерів Black Hawk ГУР МО України продовжують бойову роботу. Усі борти Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають у чудовому робочому стані, їх екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», - заявили в ГУР.
У розвідці порадили пропагандистам менше пити.
«Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним», - додали в розвідці.
Раніше Міноборони РФ та російські так звані воєнкори заявили нібито росіяни збили український гелікоптер біля Лукашівки Сумської області.
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У російському Міністерстві оборони стверджували, що йдеться про Мі-8.
Водночас «воєнкор» Піддубний писав, буцімто росіяни збили американський Black Hawk. Пізніше він додав, що ця інформація не підтвердилася і начебто йдеться про військово-транспортний вертоліт Мі-8.
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