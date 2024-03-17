«Чорноротим пропагандистам та їхнім рабовласникам із кремля, які поширюють фейки про начебто збиття гелікоптера воєнної розвідки України, слід менше зловживати спиртним», - додали в розвідці.

У розвідці порадили пропагандистам менше пити.

«Екіпажі гелікоптерів Black Hawk ГУР МО України продовжують бойову роботу. Усі борти Black Hawk Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають у чудовому робочому стані, їх екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», - заявили в ГУР.

У ГУР запевнили, що усі борти Black Hawk перебувають в чудовому робочому стані.

У Головному управлінні розвідки спростували заяву російських пропагандистів про нібито знищення гелікоптера Black Hawk воєнної розвідки.

Раніше Міноборони РФ та російські так звані воєнкори заявили нібито росіяни збили український гелікоптер біля Лукашівки Сумської області.

У російському Міністерстві оборони стверджували, що йдеться про Мі-8.

Водночас «воєнкор» Піддубний писав, буцімто росіяни збили американський Black Hawk. Пізніше він додав, що ця інформація не підтвердилася і начебто йдеться про військово-транспортний вертоліт Мі-8.