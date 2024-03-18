За попередніми підсумками чергових псевдовиборів президента в РФ, Владімір Путін нібито набрав 87,33% голосів виборців.

Під час "переможного" виступу в своєму виборчому штабі він заявив, що Росію "не залякають", натякнув на можливість збройного конфлікту з НАТО, наголосив на необхідності "вирішувати завдання спецоперації", пригрозив "зрадникам", а також наговорив про "мирні перемовини" і "санітарну зону" в Україні.

"Думаю, все можливо в сучасному світі... Зрозуміло для всіх, що це буде за один крок від повномасштабної Третьої світової війни", - відповів лідер Кремля на питання про ймовірність збройного конфлікту Росії з НАТО.

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Стосовно викликів нового президентського терміну, він наголосив на необхідності "вирішувати завдання спецоперації": "Нам потрібно зміцнювати збройні сили, це відбувається хорошим темпом".

Путін заявив, що хоча в РФ і немає смертної кари, "ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій", порівнявши представників Російського добровольчого корпусу з "власовцями".

"Тоді ці покидьки воювали на боці нацистів, тепер є такі ж самі люди, які воюють на боці неонацистів. Їх кілька груп, загальна чисельність 2500, їх зараз як м'ясо кидають на "м'ясні штурми" держкордону, втрати у супротивників дуже великі, у цих "добровольців" втрати до 800 осіб", - сказав він.

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Російський лідер також пригрозив, що правоохоронним органам будуть дані вказівки виявляти всіх, хто воює проти Росії зі зброєю в руках: "Ми не дамо їм спокою, вони мають знати про це".

Путін вчергове заявив, що Росія "за мирні переговори", і це "не тому, що у противника патрони закінчуються".

Говорячи про можливість захоплення Харківщини через постійні атаки на прикордонні регіони Росії, він не виключив, що "ми змушені будемо створити певну санітарну зону на території, підконтрольній київському режиму". Її глибина буде такою, щоб складно було подолати "засобам ураження, зокрема іноземного виробництва".

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Лідер Кремля також пояснив нібито високу явку росіян на вибори "драматичними подіями, з тим, що сьогодні переживає країна". Він прокоментував, зокрема результати "виборів" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

"Я в принципі думав, що вони будуть хорошими, значними. Але що будуть такими, як бачимо сьогодні, я не очікував. Це означає, що ми все правильно робимо. Люди вдячні за дії, які ми ухвалили щодо їхнього захисту", - сказав він.

Путін також вперше назвав убитого ним російського опозиціонера Олексія Навального по імені. Він запевнив, що нібито був готовий обміняти його, втім сталася "сумна подія".

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Нагадаємо, "вибори" в окупації проходили під наглядом Росгвардії.