Російські добровольці заявили, що зайшли в населений пункт Горьковський Бєлгородської області Росії та захопили місцеву адміністрацію. Відповідне відео опублікував легіон «Свобода Росії».

Бійці опублікували фото, де вони стоять на російському прапорі та прапорі Бєлгородської області, тримаючи табличку з будівлі місцевої адміністрації. «Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації», - йдеться у повідомленні «Сибірського батальйону» Advertisement