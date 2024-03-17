Російські добровольці заявили, що зайшли в населений пункт Горьковський Бєлгородської області Росії та захопили місцеву адміністрацію.

Відповідне відео опублікував легіон «Свобода Росії».

Бійці опублікували фото, де вони стоять на російському прапорі та прапорі Бєлгородської області, тримаючи табличку з будівлі місцевої адміністрації.

«Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ і захопили будівлю місцевої адміністрації», - йдеться у повідомленні «Сибірського батальйону»

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Напередодні керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що російські добровольці не планують зупинятися, а їхні рейди триватимуть й надалі. 

12 березня легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» і «Сибірський батальйон» зайшли в Курську і Бєлгородську області РФ у рамках спільної операції.

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Доброволець легіону «Свобода Росії» Олексій Барановський у коментарі Kyiv Post розповів, що цей рейд присвячений так званим виборам президента РФ Володимира Путіна.

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