Президент України Володимир Зеленський прокоментував проведення псевдовиборів у Росії, на яких очікувано "переміг" чинний лідер Кремля Владімір Путін із проміжним результатом 87,33% голосів.

У своєму вечірньому відеозверненні український лідер сказав:

"Цими днями російський диктатор імітує чергові вибори. Усім у світі зрозуміло, що цей діяч, як було вже часто в історії, просто захворів на владу та робить усе, щоб правити довічно. Немає такого зла, яке він не скоїть, щоб подовжити особисту владу. І немає нікого у світі, хто був би застрахований від цього".

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Зеленський подякував "кожній державі, кожному лідеру, усім міжнародним організаціям, які називають і називатимуть ці речі своїми іменами".

"Усе, що Росія робить на окупованій території України, є злочином. За все, що зроблено російськими вбивцями в цій війні та заради путінської довічної влади, має бути справедлива відплата. Він боїться найбільше тільки одного - справедливості", - наголосив президент України.

За його словами, "жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі - саме це ми маємо забезпечити. Усі у світі, хто цінує життя й порядність", - підсумував Зеленський.

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Нагадаємо, Путін після "виборів" в РФ говорить про Третю світову війну з НАТО і "санітарну зону" в Україні.