Начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про "бунт виборчих урн" під час псевдовиборів у Росії, підтвердивши, що "такої кількості зіпсованих бюлетенів і скриньок не було ніколи і ніде в світі".

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

"Який би результат не написала російська центральна виборча комісія - це фальшивка, оскільки вибори не відбулися не лише у прикордонних областях. Велика кількість дільниць не матиме можливості порахувати бюлетені, бо російські активісти, усвідомлюючи всю підлість цих “виборів”, псують їх", - сказав очільник ГУР МО під час виступу на Форумі російських добровольців.

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Буданов зазначив, що обмежена військова операція опозиційних до Путіна російських збройних формувань у Бєлгородській та Курській областях РФ - лише початок боротьби за їхню рідну країну.

"Громадяни РФ вирішили звільнити свою країну від старої людини та його поплічників, що узурпував владу, незаконно змінив Конституцію і живе в альтернативній реальності зі своїми посіпаками. Війна проти путінського режиму - це законне право громадян вимагати справедливості", - підкреслив він.

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За словами шефа української розвідки, Путін розуміє, що в очах світових лідерів, передусім КНР, він стає нестабільним правителем, який не здатен забезпечити порядок на виборах у себе в країні.

"Він показує себе слабаком перед своїм народом і елітами. Слабкість - це те, чого він боїться найбільше. Те, що зараз відбувається в РФ, послаблює режим загалом і Путіна особисто. Ми повинні використати цю слабкість і зробити її додатковою зброєю", - закликав Буданов.

Нагадаємо, президент Зеленський зазначив, що "жодної легітимності у цієї імітації виборів немає та бути не може".