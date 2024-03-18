Російські добровольці з Легіону "Свобода Росії" (ЛСР) повідомили про знищення російського складу боєприпасів у селі Тьоткіно Курської області, про взяття якого під свій контроль вони заявляли раніше.

"Добре горить... Знищили склад БК путінської армії у Тьоткіно. Далі буде", - йдеться у підписі до оприлюдненого відео.

Опубліковані кадри демонструють, як по нежитловий одноповерховій будівлі відпрацювала артилерія російських добровольців. Після другого влучання по будівлі у приміщення спалахнула пожежа, що й спричинила детонацію боєкомплекту, який там зберігався.

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На відео добре видно полум'я та окрему детонацію боєкомплекту різного тротилового еквіваленту поряд із спорудою.

Опитаний Kyiv Post український військовий зауважив, що кадри також демонструють, як після детонації боєприпасів менші компоненти боєкомплекту розлітаються навсібіч, а вже потім детонують. За його словами, такий ефект збільшує зону ураження в рази.