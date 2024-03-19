Багато хто слухає подкасти, роблячи домашні справи, керуючи машиною або просто відпочиваючи. Вони ніби заполонили світ навколо, то чому подкасти такі популярні?

Що таке подкаст, які є українські подкасти та де їх слухати

Що таке подкасти?

Подкаст (від англ. podcast) – це розмовний аудіозапис, який складається з об'єднаних ідеєю епізодів. Він може мати різноманітні жанри й нагадувати лекцію, інтерв’ю, радіошоу або ж просто розмову двох людей за чашкою кави. Формат аудіо дозволяє зручно слухати подкасти зі свого телефону або комп'ютера, де б ви не перебували. Назва подкасту пішла від слова iPod (гаджет) + слова broadcast (канал, трансляція).

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Своєю чергою, подкастинг – це сфера діяльності, в якій люди створюють свій аудіопродукт (подкаст). Процес створення подкастів — це також розповсюдження аудіофайлів за допомогою RSS-каналів (файли зі структурованими даними) для прослуховування на різних пристроях. Авторів, які наважилися створити свій подкаст, називають подкастер або подкастерка.

Світ запису подкастів: як вони з'явилися?

Культура подкастингу зародилася в 2004 році, коли розробник програмного забезпечення Дейв Вінер та відеожокей MTV Адам Каррі створили технологію RSS, яка дозволила користувачам підписуватися на аудіоблоги та автоматично завантажувати нові епізоди.

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Того ж року журналіст The Guardian Бен Хаммерслі запровадив термін «подкаст», що позначало нову хвилю аматорських радіопередач, які можна було завантажувати з Інтернету. Тобто лише 20 років тому подкастери почали використовувати аудіоконтент як спосіб донести свою думку спільноті зі схожими інтересами.

Під час своєї щорічної конференції Apple у 2006 році Стів Джобс продемонстрував, як записувати подкаст за допомогою GarageBand. Вже за 7 років компанія Apple заявила, що на iTunes було завантажено понад 1 мільярд подкастів. Станом на 2017 рік понад 42 млн американців слухали подкасти щонайменше щотижня, а загалом 64 % американців хоч коли-небудь слухали подкасти.

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Глобальне поширення смартфонів, можливість записувати подкасти на iPhone та Android пристрої, а також простота налаштування прослуховування дозволили аудіоконтенту впевнено зайняти свою нішу та неупинно зростати. Станом на січень 2020 року на різних платформах доступно для прослуховування було понад 900 000 подкастів. А нова статистика показує, що понад 104 мільйони людей слухають подкасти хоча б один раз на місяць.

У 2020 році перше місце серед найпопулярніших платформ для прослуховування подкастів займав YouTube, одразу після нього розташувалися Apple Podcasts, Spotify і Google.

Статистика кількості слухачів подкастів на 2022 рік у США, за даними дослідження Infinite Dial

Простими словами: подкаст – це аудіо чи відео?

Більшість існуючих подкастів – це лише аудіо, хоча відеоподкасти також існують. Враховуючи, що сама культура подкастингу виросла з потреби у фоновому контенті, аудіо формат вважається більш зручним. Бо саме запис легко може розважити вас, навчити або надихнути під час різноманітних механічних занять.

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Як і у відеошоу на YouTube, сучасні подкасти не мають жодних вимог чи обмежень. Медіаконтент може подаватися в таких форматах, як інтерв’ю, розмови двох і більше людей, ток-шоу з наявністю ведучих, монолог або подача контенту в форматі нон-фікшн на якусь тему.

Популярність подкастів пояснюється їхньою різноманітністю та легкістю прослуховування, більшість людей може слухати їх годинами, займаючись хатніми справами чи спортом, або їдучи за кермом. І якщо перегляд відео на YouTube вимагає від нас якоїсь візуальної концентрації, то подкасти заміняють фонову музику, бо, на відміну від неї, несуть безпосередньо корисну інформацію.

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Де можна слухати українські подкасти?

Подкастинг в Україні набирає популярності

Культура українського подкастингу почала стрімко набирати обертів всього лише кілька років тому. А стімкий стрибок у кількості подкасти зробили 2022 року, коли користувачі шукали найрізноманітніші способи поширення контенту для протидії російським наративам. Україна зараз розвиває власне медійне середовище в багатьох сферах, і ніша створення подкастів є однією з них. Це зручно й просто, адже подкаст може створити будь-хто, вам потрібні лише базові навички монтажу й хороший мікрофон.

Завдяки підвищенню інтересу до української культури, мови, літератури, музики та історії наразі подкасти охопили багато напрямків та стрімко розвиваються. Вести подкаст вже стало чимось базовим для інфлюенсерів та медіаперсон, вони запрошують один одного та експертів для обговорення складних тем, формують громадську думку та поширюють різноманітні наративи серед своїх фанатів.

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Чимало інтернет-видань і радіостанцій пропонують власні подкасти: Radio Skovoroda, Urban Space Radio, Радіо Аристократи, Радіо "Накипіло", Радіо НВ, видання The Ukrainians, The Village Україна, Vertigo, Куншт та інші.

Про що записують подкасти. Інфографіка MEGOGO AUDIO

Де слухати подкасти?

Досі найпопулярнішими платформами для прослуховування залишаються Spotify, Apple Подкасти, Google Подкасти, SoundCloud і Youtube. Ці додатки легко встановлюються на різноманітні гаджети, тому ви можете слухати улюблений подкаст із будь-якої точки світу. Тож у чому переваги кожного з них:

Spotify – шведський додаток для прослуховування музики та подкастів. Доступний для завантаження на App Store, Google Play, Microsoft Store. Він може працювати як на ПК, так і на пристроях Android та iPhone. Наразі на платформі розміщено близько 5 млн подкастів.

Apple Подкасти – спеціальна програма для подкастів на пристроях Apple. Заявляє, що наразі на платформі опубліковано 2,6 млн подкастів та 87 млн епізодів. Проте інші данні свідчать, що 24% цих подкастів мають лише 1 епізод, а 41% – 2 серії. І лише 18% подкастів мали новий епізод за останні 90 днів. Найбільше подкастів на тему навчання, духовності та культури.

Google Подкасти – платформа для прослуховування подкастів на пристроях Android. Її перевагою є те, що вона також доступна на телефонах Apple, починаючи з iOS 12, та на інших пристроях з доступом до Інтернету.

SoundCloud — стримінговий сервіс із 20-річним досвідом розповсюдження аудіо, належить компанії SoundCloud Global Limited & Co. KG. Дозволяє своїм користувачам завантажувати, поширювати та ділитися аудіо з будь-якої точки світу. До того ж, SoundCloud активно використовується як свого роду соціальна мережа.

Youtube — раніше пропонував розміщувати на своїй платформі відеоверсії подкастів. Але починаючи з 2023 року, YouTube Music запустила можливість завантажувати тільки аудіоподкасти. Користувачі також скоро зможуть перемикатися між відео- та аудіоверсіями епізодів подкастів. В компанії кажуть, що це допоможе зробити подкасти, які користувачі вже дивляться на YouTube, більш доступними.

Яке майбутнє подкастингу?

Майбутнє подкастів виглядає доволі перспективним, адже щороку в світі з’являється понад 2 мільйони нових подкастів, а щодня їх відкриває для себе все більше людей. Питання того, чи можна зараз в Україні монетизувати подкаст і отримувати від нього кошти, як від блогу на YouTube, досі залишається відкритим. Поки що українські подкасти залишаються чудовою можливістю швидко поширювати інформацію, популяризувати культуру чи доносити думку видатних людей до великої кількості слухачів.

Проведене Edison Research дослідження показує, що кількість активних слухачів подкастів зросла з 10 мільйонів 2013 року до 15 мільйонів 2022 року. Якщо така тенденція збережеться, то з часом і українські подкасти буде слухати значно більше людей. А що більше людей слухатимуть, то більше людей захочуть створювати власні шоу та подкасти.

"Я переконана, що подкасти – це перспективний напрямок. Усі тренди потрібно аналізувати з-за кордону, а саме Америки, Європи. До прикладу, тренд Instagram пішов з-за кордону й почав активно розвиватися в нас на два роки пізніше. На мою думку, подкастинг – такий самий тренд, що йде з-за кордону", - запевняє інфлюенсерка й авторка подкасту "Шит ай ноу Лайв" Христина Косик.

Якщо будуть з’являтися шоу, які наберуть такої популярності, щоб рекламодавцям було цікаво розміщувати там рекламу, то з часом такі серйозні гравці, як Spotify, самі почнуть додатково стимулювати розвиток цієї сфери. Тому якщо ви розмірковуєте, чи варто запускати свій перший подкаст зараз, то однозначно так. Адже саме зараз у світі золота ера подкастингу, і рано чи пізно вона настане й в Україні.

Як створити подкаст з нуля: покрокова інструкція

Як придумати назву та сценарій для подкасту

Отже, ви твердо вирішили почати власний подкаст, але як зробити так, щоб його було цікаво слухати? Чим зачепити слухачів, що таке буде у вашому подкасті, що до нього захочуть повертатися знову й знову? Варто серйозно подумати над тим, чи можете ви принести слухачам щось цікаве. Як показує практика, найкраще продається свій досвід, власне неповторне бачення світу та ситуації в ньому, а ще, звісно, зіркові гості, імена яких зможуть привабити до вас людей.

Перший крок — це, звісно, назва. Щоб обрати правильну назву, треба визначити вашу цільову аудиторію. Якщо ви думаєте про кілька категорій слухачів, то порівняйте їх одне з одним. Визначте, що вони мають спільного, чим відрізняються, як проживають свій день та чим цікавляться.

Наприклад, якщо ваша цільова аудиторія складається лише з людей, які дивилися та читали сагу «Дюна», то ваша назва може бути грою слів, яку зрозуміють шанувальники сетингу, але інші люди можуть не зрозуміти її повністю.

Водночас не варто обирати надто узагальнену назву, ви повинні зачепити майбутнього слухача з перших слів. Важливо показати, що у вас є щось цікаве, унікальне та захопливе, є щось, що відповідає інтересам слухача, точно йому сподобається та зацікавить.

Далі важливим пунктом є написання сценарію подкасту. Вам необхідно забезпечити чіткість та цінність вашої інформації для слухачів. Не обов'язково прописувати всі репліки, але важливо мати нотатки для кожного епізоду, щоб не збитися зі шляху, особливо якщо ви новачок у світі підкастингу.

Якщо у вас немає досвіду й навичок виступів із промовами та утримування уваги слухача, то сценарій допоможе вам вести розмову плавно та ясно. Тоді безпосередньо під час запису ви можете зосередитися на темі, уникнути зайвих пауз та чітко висловити свої думки. Згодом, після багатьох годин практики, коли ви відточите свої навички, ви зможете звести сценарій подкасту до простої схеми з примітками.

Де можна записати подкаст

Щоб ваш контент набув форми та поширився по всьому світу, вам потрібно обрати платформу для подкастів. Окрім цього, дуже важлива якість запису, адже люди не витрачатимуть свій час на шоу з неякісним звуком. Але не хвилюйтесь, не потрібно орендувати приміщенняр з обладнанням для подкастів, цілком реально створити студію у себе вдома. Ось декілька порад з облаштування студії:

Порожній простір — погане рішення. Порожні приміщення створюють сильну реверберацію. Кімнату з великою кількістю м'яких поверхонь, таких як килимові покриття, килимки та тканинні меблі, буде набагато кращим рішенням, адже ці поверхні поглинають зайві звуки.

Мінімалізуйте зовнішній шум. Бажано мати герметичні металопластикові вікна з шумоізоляцією, або обрати кімнату, вікна якої виходять у тихе місце. Чим менше буде звуків ззовні, тим якіснішою вийде ваша звукова доріжка.

Придбайте звукоізоляційні пінопластові панелі. Вони відмінно поглинають зайві звуки, щоб ті не розносилися по кімнаті та не потрапляли в мікрофон. Панелі варто закріпити на шафах і стелі, замість панелей можна накрити тверді поверхні ковдрами та подушками, а підлогу килимом.

Головне в подкастах — це ваш аудіоряд: слухачі першочергово будуть оцінювати саме його перш ніж вирішать, чи завантажити ваш подкаст. Тому зверніть увагу на вашу апаратуру, хороший мікрофон та якісне програмне забезпечення, яке відіграє не менш важливу роль, ніж студія запису.

Програми, які допоможуть записувати, редагувати та публікувати подкаст, повинні бути якісними. На щастя, більшість із них можна завантажити безкоштовно, але можливо на щось доведеться витратитися. Висока якість звуку вимагає не лише ідеального запису, вона також досягається редагуванням. Доведеться налаштувати рівні гучності, видалити фонові шуми та помилки, нарізати вступні та фінальні частини, а також рекламу. Тож робити подкасти може бути не так легко, як може здатися. Але спробувати зробити подкаст однозначно варто, якщо у вас є таке бажання та сили розібратися в темі.