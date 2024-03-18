Вже 10 років тимчасово окупованому Криму приділяється особлива увага щодо проведення заходів підготовки громадян до військової служби. Російська окупаційна влада має намір надалі розбудувати таку ж мережу на ТОТ Херсонської та Запорізької областей, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Відповідно до рішення Кремля, у кожному муніципальному утворенні суб’єктів РФ мають бути утворені зональні центри військово-патріотичного виховання і підготовки громадян до військової служби.

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Зазначається, що особливу увагу окупанти приділяють молоді, саме тому в кожному суб’єкті РФ вони активно нарощують діяльність регіональних відділень всеросійського дитячо-юнацького громадського руху “Юнармія”.

Росія поширює на ТОТ власну практику підготовки молоді до армії

Схожі програми форсованими методами впроваджуються на ТОТ України, де росіяни намагаються спершу змінити самоідентифікацію молоді, зробити їх більш прихильними до російського панування, а опісля залучити до лав своїх силових структур.

"Окупаційна адміністрація рф на ТОТ м. Севастополь опрацьовує питання створення у межах міста навчально-методичного центру військово-патріотичного виховання молоді “Авангард”. Основною метою діяльності таких центрів є надання послуг у сфері організації військово-патріотичного виховання молоді і популяризації військової та іншої державної служби. Уже відоме місце розміщення такого центру на території парку “Патриот”.

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Проведення будівельно-монтажних робіт заплановано на 2025-2027 роки. За розрахунками кремля, щорічно підготовку в центрі проходитимуть близько 5 тис. українських дітей з окупованого півострова", - зазначають активісти з ЦНС.

Також такі центри активно взаємодіють із осередками пострадянської мережі ДОСААФ (Добровільне товариство сприяння армії авіації і флоту), де старшокласники та студенти проходять курси підготовки. Наприклад, після проходження автошколи, окрім водійського посвідчення їм присвоюють первинну військово-облікову спеціальність та включають до резерву ЗС РФ.

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У ЦНС наголошують, що на території Криму така підготовка здійснюється в тісній взаємодії з командуванням ЧФ РФ, оскільки вони в першу чергу й забиратимуть таких “новобранців”.

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях проходять «вибори» під наглядом Росгвардії. Бійці Росгвардії охороняли так звані «виборчі комісії» та членів «виборчих комісій».