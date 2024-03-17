Росія відправила тисячі росгвардійців на окуповані території, аби вони стежили за псевдовиборами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Бійці Росгвардії охороняють так звані «виборчі комісії» та членів «виборчих комісій».

«Завдяки інформації від підпілля вдалось встановити що на ТОТ Донецької області зараз діють понад 5,4 тис. осіб, з яких понад 2,7 тис. осіб залучаються до охорони місць розташування «виборчих комісій» різних рівнів, 2,5 тис. - щоденно залучатимуться до охорони членів «виїзних комісій» та ще до 200 осіб залучатимуться до особистої охорони голів «виборчих комісій», - йдеться у повідомленні.

Advertisement

На окупованій території Запорізької області членів «виборчих комісій» охороняє близько 2,5 тис. осіб зі складу Росгвардії та МВС РФ.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

При цьому у Центрі національного спротиву кажуть, що росіянам не вистачає силовиків для додаткової охорони місць «голосування». Тому вони залучають ще й працівників російських приватних охоронних підприємств.

«Працівники даних структур уже тривалий час здійснюють охорону навчальних закладів, ключових для окупантів підприємств та критичної інфраструктури. Деякі з них зареєстрували юридично свої філіали на ТОТ України», - розповіли в Центрі.

Advertisement

Зазначається, що окупаційна влада боїться дестабілізації ситуації на підконтрольних територіях. Тому під час підготовки до «виборів» вирішили не проводити евакуацію з місць «голосування» у разі отримання інформації про загрозу теракту.

«А щоб уникнути резонансу «небажаних» інформаційних матеріалів створили спецгрупи з моніторингу інформаційних ресурсів. Їхня мета виявлення та блокування інформації, яка може призвести до дестабілізації ситуації на ТОТ в період підготовки та проведення «виборів», - додали в ЦНС.