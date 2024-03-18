15-17 березня 2024 року Кремль провів так звані "вибори" президента РФ, які також охопили тимчасово окуповані території України.

За результатами обробки 100% бюлетенів, в російській ЦВК стверджують, що чинний президент Владімір Путін нібито набрав 87,28% голосів виборців.

Kyiv Post зібрав реакцію лідерів держав Європейського союзу на "перемогу" Владіміра Путіна на чергових псевдовиборах в Росії.

Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб, коментуючи результати "виборів" у Росії, закликала Європу об’єднуватись і боротись проти поширення впливу російської диктатури.

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"Це диктатура. Сьогодні ми повинні боротися проти цієї диктатури, щоб запобігти її подальшому поширенню", - сказала бельгійська урядовиця перед засіданням Ради міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, за підсумками якого мають ухвалити спільну заяву щодо псевдовиборів президента РФ.

Керівництво Німеччини не вітатиме Путіна, який "переобрався" президентом Росії, з початком нової каденції.

"Канцлер Олаф Шольц не вітав", - підтвердила заступниця речника федерального уряду Крістіане Гоффманн.

За її словами, наразі контакти з російською стороною дуже обмежені й понижені у рівні. "Діалогу з Путіним наразі немає... Але [Берлін] має принципову готовність, якщо це буде доцільно, говорити також і з Путіним".

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Гоффманн додала, що Берлін вважає "вибори" на окупованих українських територіях незаконними: "Ми звісно, жодним чином їх не визнаємо. Виключно Україна має право проводити на цих територіях вибори… Ми дали чітко зрозуміти, що не визнаємо ці вибори як законні".

Очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон висловив сумнів у чесності виборів в РФ.

"Закриття виборчих дільниць в Росії відбулося після незаконного проведення виборів на території України, відсутності вибору у виборців, а також незалежного моніторингу з боку ОБСЄ. Не так виглядають вільні та чесні вибори", - написав він у соцмережі X.

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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, своєю чергою, зазначив, що проведені Кремлем "вибори" не були ані вільними, ані чесними.

"Це були лише так звані "вибори", вони не були ані вільними, ані чесними. Результат був зрозумілий з самого початку... Ці вибори - не що інше, як "потьомкінське село" демократичної політики", - сказав він у Брюсселі.

За словами топ-дипломата Чехії Яна Ліпавського, "російська казка про вибори з Владіміром Путіним у головній ролі відбувається в Росії вже кілька років і нікого не дивує".

"Фарс і пародія. Саме президентські вибори в Росії показали, як нинішній режим пригнічує громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та опозицію. Навіть під час виборів Росія не цуралася порушувати суверенітет України. Я вірю, що одного дня росіяни будуть голосувати вільно і демократично", - сказав він перед зустріччю з колегами в Брюсселі, особливо підкресливши, що псевдовибори були організовані також на окупованих і анексованих Росією територіях України, що є порушенням міжнародного права.

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Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна назвав "вибори" в РФ фарсом, а Владіміра Путіна воєнним злочинцем, місце якому в Гаазі.

"Вчора в Росії відбулись якісь дії. Вони називають це виборами... Те, що ми побачили, не було демократичним виборчим процесом. Це було просто призначення Путіна на посаду лідера Росії. І це не були легітимні вибори. А законне місце для Путіна - в Гаазі в статусі воєнного злочинця... Путін несе всю відповідальність за агресію, за воєнні злочини, за депортацію дітей, за порушення міжнародного права. Він не може уникнути відповідальності", - сказав естонський дипломат.

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Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш наголосив, що "вибори" в Росії не мають демократичної легітимності.

"Цілком очевидно, що ці "вибори" не мають жодної демократичної легітимності. Але не менш важливо, що вони показують те, що Росія збирається продовжувати той самий курс, який тримала впродовж останніх майже 20 років. Путін залишається при владі, тож зрозуміло, що Росія не змінить свого курсу”, - пояснив він.

Нагадаємо, в ЄС назвали нікчемними результати "виборів" в Росії, що також проводилися на ТОТ України.